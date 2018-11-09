Лавров: Россия сделает все, чтобы помочь межафганскому диалогу

Россия продолжит делать все, чтобы помочь наладить межафганский диалог, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на втором заседании московского формата консультаций по Афганистану.

"Мы преисполнены решимости делать все возможное, чтобы совместными усилиями помочь открыть новую страницу в истории Афганистана. Московский формат как раз нацелен на налаживание инклюзивного межафганского диалога в интересах продвижения процесса национального примирения", - сказал он.

По словам министра, проблему Афганистана можно решить только политическим путем с участием всех сторон.

Решение должно идти "через достижение общенационального согласия, с участием всех противоборствующих сторон", подчеркнул он.

Закрытая встреча московского формата по Афганистану проходит в Москве 9 ноября. На ней Высший совет мира Афганистана планирует обсудить детали, связанные с возможностью начала прямых переговоров между властями страны и талибами (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. "РГ").

Как отметил официальный представитель совета Эхсан Тахери, "мы приехали сюда не на переговоры о мире. Это будет обсуждение между участвующими здесь делегациями того, как можно запустить диалог и переговоры по миру между властями Афганистана и талибами", сообщает РИА Новости.

На встречу в Москве приглашены представители политического офиса талибов, а также представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США.

Московский формат консультаций по Афганистану появился в начале 2017 года. Уже в феврале и апреле прошлого года прошли две встречи по проблеме урегулирования афганского конфликта.

Московский формат создан на базе шестисторонних консультаций спецпредставителей от РФ, Афганистана, КНР, Индии, Ирана, Пакистана. Позднее к нему подключились государства Средней Азии.