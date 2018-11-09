Медведев поручил подготовить план сокращения ГУП до 1 февраля

До 5 декабря по всей стране должна пройти инвентаризация унитарных предприятий, подлежащих ликвидации или реорганизации. Соответствующий срок для федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и госкомпаний, регионов и муниципалитетов установлен премьер-министров Дмитрием Медведевым.

Он также поручил министерству экономического развития, министерству финансов и Федеральной антимонопольной службе до 1 февраля подготовить и внести в правительство сводный план мероприятий по сокращению государственных и муниципальных предприятий с расчетами необходимых затрат.