Медведев включил магистраль Челябинск - Екатеринбург в федеральный план

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о включении проекта высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПРМИ).

Железная дорога может связать два крупных уральских города, время в пути составит до 1 часа 10 минут.

"Да, есть поручение проработать вопрос о включении этого проекта в КПРМИ", - подтвердила РИА Новости официальный представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина. Министерство транспорта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти готовят предложения по источникам финансирования проекта.