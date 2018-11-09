МИД РФ: Не исключена встреча Лаврова и Помпео в Аргентине на G20

Не исключена встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы госдепа США Майка Помпео на полях G20 в Аргентине. Об этом заявил 9 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, вопрос сейчас в том, как согласовать графики глав внешнеполитических ведомств, сообщает РИА-Новости. "Но, еще раз, это вопрос не к нам, а к американской стороне", - отметил Рябков.

Встреча "двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Как ожидается, там может состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о наличии такой договоренности ранее заявлял Лавров.

"В условиях бесконечного тиражирования санкционных решений, конечно, очень сложно говорить о нормализации отношений, но еще раз подчеркиваю, что это не отменяет потребности в диалоге, - отметил Рябков. - Наоборот, на всех уровнях - и на рабочем, и на экспертном, на бюрократическом, любом уровне мы заинтересованы в диалоге. Не говоря уже о том, что контакты лидеров, безусловно, в этой ситуации исключительно востребованы. Они должны все-таки задать иной камертон дальнейшему ходу наших отношений".

Также Рябков подчеркнул, что новый пакет санкций, введенных 8 ноября Вашингтоном в отношении России в связи с Крымом и Украиной, не будет приниматься Москвой в расчет.

"Мы будем, невзирая на эти ухищрения и очередные политические наскоки, реализовывать то, что намечено во внутреннем плане, и следовать собственным курсом на международной арене", - заявил Рябков.

Также он подчеркнул, что Москва не планирует ответных мер на новые ограничения.

"Когда у нас появится момент, позволяющий разобраться в том, кто конкретно под этими новыми санкциями, как это соотносится с принадлежностью тех или иных организаций, тогда мы будем определяться и вносить предложения по возможным гипотетическим ответным мерам", - сказал дипломат.