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09.11.2018 14:21
Рубрика: Экономика

Минстрой: Надо ограничить коммерческое использование участков после сноса ветхих домов

Текст: Галина Мисливская

Участки, которые освобождаются после сноса непригодного жилья, должны использоваться для создания общественных пространств, в противном случае расходы по расселению таких домов регион должен нести сам, без помощи федерального бюджета.

Такое мнение высказал в пятницу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья

По словам главы Минстроя, сейчас государство покрывает до 86 процентов расходов на программу переселения, но при этом освобождаемые участки нередко уходят с торгов под коммерческую застройку. В ведомстве намерены пресечь эту практику.

"В результате обсуждений с регионами возникло предложение наложить ограничения на использование земельных участков, которые будут освобождаться за счет федеральной программы", - сообщил Якушев, добавив, что в таких местах следует обустраивать общественные пространства - "скверы или парковки, которых сейчас не хватает".

Регионы смогут продавать землю коммерсантам, но понесут дополнительные расходы. "Если субъекты примут решение, что квартал сносят, а участок идет под коммерческую застройку, деньги, полученные с аукциона, должны вернуться в программу сноса аварийного жилья. А если возникнет некая дельта, субъект должен потерять свою квоту в данной программе. Мне кажется, что это справедливо", - пояснил министр.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой
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