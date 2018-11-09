Минстрой: Надо ограничить коммерческое использование участков после сноса ветхих домов

Участки, которые освобождаются после сноса непригодного жилья, должны использоваться для создания общественных пространств, в противном случае расходы по расселению таких домов регион должен нести сам, без помощи федерального бюджета.

Такое мнение высказал в пятницу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

По словам главы Минстроя, сейчас государство покрывает до 86 процентов расходов на программу переселения, но при этом освобождаемые участки нередко уходят с торгов под коммерческую застройку. В ведомстве намерены пресечь эту практику.

"В результате обсуждений с регионами возникло предложение наложить ограничения на использование земельных участков, которые будут освобождаться за счет федеральной программы", - сообщил Якушев, добавив, что в таких местах следует обустраивать общественные пространства - "скверы или парковки, которых сейчас не хватает".

Регионы смогут продавать землю коммерсантам, но понесут дополнительные расходы. "Если субъекты примут решение, что квартал сносят, а участок идет под коммерческую застройку, деньги, полученные с аукциона, должны вернуться в программу сноса аварийного жилья. А если возникнет некая дельта, субъект должен потерять свою квоту в данной программе. Мне кажется, что это справедливо", - пояснил министр.