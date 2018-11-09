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09.11.2018 05:30
Рубрика: Экономика

Минтруд уточнил, когда работающим пенсионерам не платят пенсии

Текст: Марина Гусенко
Пенсионерам, получающим социальную пенсию, прекращают ее выплату, если человек устроится на работу.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Происходить это должно с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу, уточняется в проекте приказа Минтруда России, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Выдача пенсии возобновляется после увольнения. Происходить это должно тоже с первого числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление об уходе и документы, подтверждающие факт увольнения. И особо обратим внимание, что речь не идет в данном случае о страховых пенсиях по старости, которые получает большинство россиян.

Назначают социальную пенсию людям, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Социальную пенсию начинают выплачивать через пять лет после наступления пенсионного возраста. И только в том случае, если человек уже не работает. Если же он получил пенсию, а потом трудоустроился, выплата социальной пенсии ему приостанавливается. Зато в проекте приказа говорится, что человеку должны выплачиваться любые положенные пенсии, даже если его признали банкротом.

А также о том, если молодые люди учатся в иностранном вузе и потеряли кормильца, они все равно имеют право на социальную пенсию до достижения ими возраста 23 лет вне зависимости от того, поступили они туда самостоятельно или поехали по направлению в соответствии с международными договорами России.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Как уточнили "РГ" в Минтруде, документ носит технический характер. В пояснительной записке к приказу говорится, что он подготовлен для реализации поправок, внесенных в пенсионное законодательство в октябре этого года и во исполнение постановления Конституционного Суда России.

Дело в том, что социальную пенсию по старости уже много лет платят только неработающим россиянам. Проект приказа Минтруда лишь уточняет некоторые "бюрократические" нюансы. Тоже самое касается правила, по которому люди, признанные банкротами, не лишаются права на пенсию.

Что касается пенсии по потере кормильца для российских студентов иностранных вузов, то Конституционный суд России постановил, что она должна платиться, еще в декабре 2017 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Изменение пенсионного законодательства
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