Молодежная сборная РФ по хоккею проиграла третий матч суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею провела третью встречу в рамках ежегодной серии матчей со сборными канадских юниорских лиг. Игроки под руководством Валерия Брагина уступили сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) - 1:3 (1:2 0:1, 0:0). Счет в серии стал 1-2.

Исаак Рэтклифф открыл счет на пятой минуте. В конце периода преимущество хозяев льда было увеличено благодаря буллиту, реализованному Маккензи Энтвистлом. Наша сборная успела отыграть шайбу первого перерыва, отличился Павел Шэн. Однако во втором периоде Барретт Хейтон поразил ворота российской сборной, восстановив преимущество канадцев в две шайбы. Счет стал 3:1 и сохранился до финальной сирены. Ответный матч с командой хоккейной лиги Онтарио пройдет 13 ноября в 03:00 по московскому времени.

Ранее наша сборная в рамках текущей серии провела две игры со сборной Западной хоккейной лиги (WHL). Первая встреча завершилась поражением нашей команды 1:2. Ответный поединок россияне сыграли успешно, одолев канадцев 3:1.

аключительные игры пройдут с командой Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В прошлом году именно эта сборная принесла Канаде победу в суперсерии. Победитель тогда был определен по буллитам, так как по победам счет был ничейным. В классической серии из пяти буллитов была реализована лишь одна попытка. Канадский форвард Максим Комтуа забросил шайбу в ворота между щитков Алексея Мельничука. Ни один из россиян не смог переиграть вратаря соперников.