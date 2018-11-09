НАСА и посол РФ в США обсудили взаимодействие в космосе

В штаб-квартире НАСА в Вашингтоне прошла встреча посла РФ в США Анатолия Антонова и директора космического агентства Джима Брайденстайна. Об этом глава НАСА сообщил на своей странице в Twitter.

"Рад был принять посла России в штаб-квартире НАСА", - написал Брайденстайн.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия России и США в космической сфере, в том числе подчеркнули взаимовыгодный характер сотрудничества Роскосмоса и НАСА, об этом сообщается в пресс-релизе американского агентства, выпущенного по итогам встречи.

Ранее Брайденстайн отмечал, что такое сотрудничество выгодно как США, так и России, и это понимают в обеих странах. "Мы вместе можем сделать больше, чем поодиночке", подчеркнул он.