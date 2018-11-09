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09.11.2018 19:32
Рубрика: Культура

"Несчастный случай” записывает новую пластинку и репетирует мюзикл

Текст: Виктор Носов
"Несчастный случай" даст концерт в честь 35-летнего юбилея в московском "Крокус Сити Холле" 25 ноября. Вместе с нынешним составом выступит и телеведущий Валдис Пельш - сооснователь группы, который с 1997 года находится в "академическом отпуске", но принимает участие в знаковых событиях коллектива. Первыми шоу увидят в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Фото: Николай Галкин / ТАСС Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

- Мы начнем с совершенно новой композиции, а закончим песней, с которой все начиналось. Это как эпиграф и постскриптум, а в основной программе песни расположены почти в хронологическом порядке, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС Валдис Пельш.

Возрастной диапазон слушателей "Несчастного случая" широк. Есть преданные фанаты, которые вместе с группой от истоков ее создания, но новое поколение также любит и ценит творчество группы.

Фото: EPA
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- 20-30 лет назад у нас в аудитории было гораздо меньше взрослых людей или же их не было вовсе. Сейчас в зале можно видеть и старцев, вроде нас, и их детей, и даже их внуков. Все равно, так или иначе, самая активная часть публики 20-35-летние ребята, - отметил солист Алексей Кортнев.

Осенью 2019 года у "Несчастного случая” выйдет новый альбом. Большая часть треков будет взята из мюзикла, в котором примут участие все члены группы.

"20-21 марта мы сыграем премьеру мюзикла под названием "В городе Лжедмитрове", который мы активно репетируем. В этот проект приглашено несколько артистов и все музыканты "Несчастного случая", которые играют разные драматические роли и большие и маленькие, ну и живьем все это играется на музыкальных инструментах. Половина из них - номера с развитием сюжета, с диалогами, а остальные - вполне самостоятельные песни, которые мы уже пробуем играть на концертах. Спустя минимальное время, скажем, осенью, мы выпустим все треки отдельно [от мюзикла]. Как это обычно делается сейчас - выложим в интернет", - рассказал Кортнев.

Ради юбилейного концерта, рок-музыканты вернутся к классическому образу. Они выйдут на сцену в белых костюмах, "которые уже будут хорошо сидеть, а не как в 90-ых", пошутил Пельш.

Фото: Предоставлено менеджментом артиста
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И все же, в чем секрет столь продолжительной карьеры группы? Неужели не появилось желания расстаться у участников?

- Секрет долгожительства в том, что все люди притерты друг к другу. Бывает, конечно, возникают конфликты, но они всегда решаются, потому что каждый участник группы настроен благополучно избежать ссоры, - объяснил Пельш.

- Каждый из нас вращается на своей орбите, но у нас есть общий центр притяжения - группа "Несчастный случай". Поэтому желания расстаться не возникает вовсе, - добавил Кортнев.

Кстати

Рок-группа "Несчастный случай" основана в 1983 году, на ее счету 10 студийных пластинок. Музыканты также сотрудничают с сатирическим театром "Квартет И", записывали песни для спектаклей "День радио" и "День выборов".

Культура Музыка Рок
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