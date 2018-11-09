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09.11.2018 09:42
Рубрика: Экономика

Новогодний отдых за рубежом для россиян резко подорожал

Текст: Надежда Толстоухова
Новогодний отдых для туристов, бронирующих билеты на самолет и отели самостоятельно, подорожал.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сильнее всего взлетели в цене самостоятельные поездки за границу, пишет РБК.

Повышение коснулось цен и на авиабилеты, и на отели. По данным сервиса для покупки билетов на самолет Biletix, при раннем бронировании средний чек на внутренние перелеты с 25 декабря по 20 января вырос по сравнению с прошлым годом на 46 процентов, до 10,4 тысячи рублей. На международных направлениях рост составил 16 процентов, а средняя стоимость билета достигла 25,2 тысячи рублей.

Фото: depositphotos.com
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Зарубежные отели подорожали в основном из-за снижения курса рубля, считают эксперты туристической отрасли. Так, поездка за границу нынче в среднем обойдется в 60,7 тысячи рублей, что на 40 процентов дороже, чем в прошлом году. Отметим, что речь идет именно о самостоятельном бронировании поездки, без участия туроператоров. Они, в свою очередь, настаивают, что их путевки стоят примерно столько же, сколько и годом ранее.

Сильнее всего подорожали отели в Стамбуле - на 70 процентов - и в Мюнхене - на 60 процентов, почти не изменились цены на проживание в Риме, Риге и Сочи, свидетельствуют данные портала Ostrovok.ru. Средний чек при бронировании проживания за рубежом в новогодние праздники вырос на 56 процентов, достигнув 67,7 тысячи рублей, при средней продолжительности поездки 5,3 дня, выяснили аналитики портала OneTwoTrip.

По мнению Елены Лысенковой, генерального директора Hospitality Income Consulting, среди зарубежных направлений у россиян наибольшей популярностью пользуются Чехия, Латвия и Литва, Финляндия. Новыми в этом списке стали Болгария, Венгрия, куда поток туристов из России растет в среднем на 3-7 процентов ежегодно.

"Среди теплых и удаленных регионов жители столицы интересуются Тайландом и Вьетнамом. Стоит отметить, что перелет может быть несколько дороже и дольше, но цены в данных регионах на отели и услуги, особенно при покупке через турагентство, привлекают своей относительной доступностью. Центральную Европу, Арабские Эмираты, Израиль выбирают более обеспеченные граждане, поэтому спрос в абсолютном выражении не сравним с доступными направлениями", - комментирует Лысенкова.

Экономика Туризм
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