Один человек погиб в результате нападения с ножом в Мельбурне

В Мельбурне, штат Виктория, Австралия, вооруженный ножом мужчина 9 ноября напал на полицейских. Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил представитель полиции штата Виктория Дэвид Клэйтон.

В результате нападения три человека получили ранения, один позже скончался, еще двое находятся в больнице. Нападавший задержан. Он получил ранение, когда полицейский выстрелил ему в грудь, и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на Суонстон-стрит после того, как там загорелась машина и началась драка.

Идет расследование. По словам представителя полиции, пока что связи нападения с терроризмом не установлено.