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Рубрика: Культура

Открылся XII фестиваль российского кино "Спутник над Польшей"

Текст: Мария Воронова (Варшава)
Кинофестиваль "Спутник над Польшей" собрал самые громкие российские новинки этого года. Однако в программу вошли не только самые обсуждаемые участники уже отгремевших международных фестивалей, но и яркие дебютные работы. Так, с картинами признанных во всем мире мэтров соседствуют первый полнометражный фильм молодого режиссера Тимофея Жалнина "Двое" и участвовавшая в основной конкурсной программе "Амурской осени" лента "Пустота" выпускника Казанского института культуры Павла Москвина.

В этом году фестивальные показы пройдут в трех варшавских кинотеатрах - "Иллюзионе", "Луне" и "Электронике". Эти площадки, несмотря на то, что вне фестивальной программы там крутят популярные фильмы, разительно отличаются своей эстетикой от других, более привычных нам кинозалов. И это касается не только внешнего вида (в общем) и привлекающих внимание неоновых вывесок (в частности). Единственным отличием кинозала от зала театрального становится огромный экран на сцене и отсутствие балконов. Зато есть такой привычный широкий проход между рядами в центре зала. И, разумеется, никаких подставок под колу и попкорн на подлокотниках изысканных кресел.

Фото: Чигляков/РИА Новости
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Первые показы прошли еще до церемонии открытия, однако тем, кто не успел увидеть какую-либо картину, расстраиваться не стоит. На фестивале каждую ленту покажут как минимум дважды. А на церемонии закрытия, жюри, под председательством режиссера Иоанны Кос-Краузе в художественной секции и режиссера Кристиана Матысека в документальной, объявят победителей в своих категориях, а также вручат Гран-при фестиваля. А гости, в свою очередь, смогут определить, кто получит Приз зрительских симпатий. И, кажется, выбор будет нелегким.

В конкурсе художественных фильмов участвуют восемнадцать картин, среди которых - драма Сергея Дворцевого "Айка" о молодой эмигрантке из Киргизии; отмеченная дипломом фестиваля "Окно в Европу" в Выборге лента о двух противоположностях "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо; получившая приз международной ассоциации кинокритиков "Царь-птица" Эдуарда Новикова; фильм о противоречивых методах воспитания "Временные трудности" Михаила Расходникова; дебютная полнометражная работа ученика Сокурова - Владимира Битокова "Глубокие реки"; единственный триллер среди множества драм "Мертвые ласточки" Натальи Першиной; нашумевшая картина "Подбросы" автора "Зоологии" и "Класса коррекции" Ивана Твердовского. А некоторые картины и российский зритель увидит впервые, так как некоторые картины еще не выходили на большом экране.

Фото: РИА Новости
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В кинотеатре "Иллюзион" состоялась торжественная церемония открытия киносмотра, а затем показ картины-участника конкурса режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения", отмеченной Призом им. Г. Горина за лучший сценарий. Особыми гостями церемонии открытия стали посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев с супругой, директор Фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Александра Голубова и директор Национальной фильмотеки - Аудиовизуального искусства Дариуш Веромейчик.

"В советское время была крылатая фраза, принадлежащая Ленину: "Из всех искусств для нас важнейшим является кино". С этим не согласились бы художники, писатели и представители других видов искусства… А сегодня, глядя на российско-польские культурные связи, могу сказать, что именно кино для нас играет все более важную роль благодаря действиям такой профессиональной команды организаторов", - заметил посол и поблагодарил директора киносмотра Малгожату Скульскую.

Посол, пользуясь случаем, поздравил поляков с приближающимся национальным праздником - Днем независимости Польши, отмечаемым в память обретения суверенности после 123 лет, прошедших с момента третьего раздела Речи Посполитой. В этом году праздник имеет особое значение - поляки будут отмечать столетие единства и автономии своей страны, - поэтому уже за пару дней до праздника жители столицы начали готовиться к торжественным мероприятиям. По крайней мере развесили польские флаги на окнах домов и с нетерпением ждут традиционного марша.

Культура Кино и ТВ
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