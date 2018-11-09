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Рубрика: Экономика

Тайна клика

Персональные данные людей останутся в секрете
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск №7715 (252)
В России к 2021 году создадут механизм, который позволит не давать согласия на обработку персональных данных.

"Сейчас законодательство предполагает предоставление со стороны гражданина согласия на обработку персональных данных при оказании многих услуг и потом возможность отзыва согласия на использование его данных", - отметил начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров на IX Международной конференции "Защита персональных данных". Однако минкомсвязь готовит законопроект, который предусматривает либерализацию законодательства. У граждан появится возможность отказаться от предоставления согласия на обработку персональных данных, если обработка данных не является целью услуги, которую ему предоставляют, сообщил он.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Также Роскомнадзор намерен подготовить предложения по упорядочиванию оборота пользовательских данных, которые в том числе собирают и соцсети, по пресечению деятельности по использованию "серых" баз персональных данных, в том числе на коммерческой основе. За последний год 40 процентов пользователей по всему миру удалили как минимум один аккаунт соцсети по единственной причине - они не уверены, что площадки правильно обращаются с их личной информацией, констатировала представитель Института права и развития высшей школы экономики - Сколково Елена Войниканис.

Но регулирование должно быть мягким. Принципиальная позиция минкомсвязи - оно должно содействовать развитию. "Иногда даже лучше недорегулировать, "по крайней мере, перерегулирование никогда развитию не способствует", отметил замглавы минкомсвязи Алексей Волин.

Экономика Отрасли Digital Интернет Власть Право Личные документы Правительство Минкомсвязи
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