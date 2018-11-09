Полиция не сочла покушением инцидент с кортежем премьеров Бельгии и Британии

Бельгийская полиция не рассматривает версию с покушением, расследуя инциденте с участием кортежа премьеров Бельгии и Великобритании.

"Версия покушения была исключена, инцидент, по предварительным данным, не был преднамеренным, речь идет об автомобильном происшествии", - передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал RTL Info.

Напомним, что ДТП произошло на одной из бельгийских автострад во вторую половину пятницы: в кортеж двух премьер-министров врезался посторонний автомобиль. Пострадали двое полицейских мотоциклистов.

Машина Терезы Мэй вообще не пострадала, а автомобиль ее бельгийского коллеги Шарля Мишеля был вынужден резко затормозить. Никто в салоне не пострадал.