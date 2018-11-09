Пожары привели к эвакуации тысячи жителей Калифорнии

Несколько десятков тысяч человек на севере Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара. Пламя вспыхнуло в четверг утром и быстро распространилось из-за сухой погоды и сильных ветров.

Как информирует телеканал ABC, в городе Парадайс были эвакуированы персонал и пациенты больницы и учащиеся нескольких школ. Жителям города пришлось бросить свои машины на дороге и спасаться бегством.

В настоящее время огонь распространился на площади 3,2 тысячи гектаров. В штате Калифорния объявили наивысший уровень погодной опасности. О пострадавших и жертвах сообщения не поступали.