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Рубрика: В мире

Пожары привели к эвакуации тысячи жителей Калифорнии

Несколько десятков тысяч человек на севере Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара. Пламя вспыхнуло в четверг утром и быстро распространилось из-за сухой погоды и сильных ветров.

Фото: Ольга Смольская/ТАСС
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Как информирует телеканал ABC, в городе Парадайс были эвакуированы персонал и пациенты больницы и учащиеся нескольких школ. Жителям города пришлось бросить свои машины на дороге и спасаться бегством.

В настоящее время огонь распространился на площади 3,2 тысячи гектаров. В штате Калифорния объявили наивысший уровень погодной опасности. О пострадавших и жертвах сообщения не поступали.

В мире США Лесные пожары в США
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