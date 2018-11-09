Новости

Власти Италии ввели режим ЧП в половине областей страны из-за непогоды 05:10
Американцы вышли на митинг после отставки генпрокурора страны 05:00
Жители Приморья держали дома гималайского медвежонка 04:41
При пожаре в Сеуле погибли шесть человек 04:08
Белый дом сократит предоставление убежища нелегалам 03:58
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад техники 03:54
Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата 03:51
Пожары привели к эвакуации тысячи жителей Калифорнии 02:48
Россиянин Рыболовлев в Монако не стал отвечать на вопросы следователей 02:15
Грузовой поезд без машиниста проехал по Калгари 01:58
Водитель сбил ребенка и покинул место ДТП под Петербургом 01:36
Google изменит политику после митингов против домогательств 01:35
"Комитет защиты журналистов" вступился за корреспондента CNN 00:48
Норвежский фрегат попал под танкер из-за стелс-технологий 00:43
В Совете Европы заявили об угрозе Ruxit 00:25
Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке 08.11.2018
США ввели новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму 08.11.2018
Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла 08.11.2018
Стал известен новый глава Фонда кино 08.11.2018
Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз 08.11.2018
Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 08.11.2018
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 08.11.2018
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 08.11.2018
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 08.11.2018
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 08.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
09.11.2018 04:08
Рубрика: В мире

При пожаре в Сеуле погибли шесть человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Шесть человек погибли и еще 12 получили отравления угарным газом различной степени тяжести в результате пожара, который произошел сегодня в одном из жилых домов Сеула.

Пожары привели к эвакуации тысячи жителей Калифорнии

Как сообщают власти, пожар начался сегодня в пять часов утра в микрорайоне Квансудон административного округа Чунгу, что в центре Сеула. Возгорание произошло в здании, где сдается дешевое жилье для студентов и малоимущих.

Как установили следователи, огонь сначала был зафиксирован на третьем этаже в районе выхода, что не позволило людям быстро покинуть здание. Все пострадавшие - рабочие в возрасте от 40 до 60 лет.

Для борьбы с огнем были мобилизованы около 100 пожарных и 30 единиц техники. Примерно в семь часов утра пожар был полностью потушен. В настоящий момент следователи продолжат работу, чтобы полностью восстановить картину и точные причины трагедии.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2