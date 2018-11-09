При пожаре в Сеуле погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще 12 получили отравления угарным газом различной степени тяжести в результате пожара, который произошел сегодня в одном из жилых домов Сеула.

Как сообщают власти, пожар начался сегодня в пять часов утра в микрорайоне Квансудон административного округа Чунгу, что в центре Сеула. Возгорание произошло в здании, где сдается дешевое жилье для студентов и малоимущих.

Как установили следователи, огонь сначала был зафиксирован на третьем этаже в районе выхода, что не позволило людям быстро покинуть здание. Все пострадавшие - рабочие в возрасте от 40 до 60 лет.

Для борьбы с огнем были мобилизованы около 100 пожарных и 30 единиц техники. Примерно в семь часов утра пожар был полностью потушен. В настоящий момент следователи продолжат работу, чтобы полностью восстановить картину и точные причины трагедии.