Путин: РФ хочет довести долю расчетов в нацвалютах с Казахстаном до 75%

Сейчас больше 60% расчетов с Казахстаном уже ведется в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. Москва рассчитывает довести этот показатель до 70-75% в ближайшее время.

В пятницу, 9 ноября, Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также выступил на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По оценке Путина, экономики двух стран становятся все более взаимосвязанными и интегрированными, углубляются отраслевые линии связи и взаимодействия, кооперации.

"Сегодня уже 63% всех расчетов между российскими и казахстанскими экономическими операторами осуществляются в национальных валютах", - сообщил Путин.

Российский лидер рассчитывает, что в ближайшей перспективе этот показатель достигнет 70-75%.