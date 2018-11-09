Путин: Сделаем все, чтобы туризм между РФ и Казахстаном "заиграл"

Россия сделает все для того, чтобы туризм между Россией и Казахстаном "заиграл" как следует. Об этом Владимир Путин заявил на форуме регионов России и Казахстана, который 9 ноября прошел в Петропавловске. Президент России предложил развивать новые виды туризма - научно-познавательный, событийный, спортивный, рекреационный, а также путешествия по Каспию и сквозные маршруты, которые знакомили бы туристов с традициями и обычаями двух стран. А его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев предложил развивать космический туризм.

Темой форума в этом году стал туризм. Перед пленарным заседанием Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили выставку, посвященную перспективным совместным программам в сфере туризма. Путин высказался за то, чтобы сделать туристическую "палитру" более интересной и содержательной.

"У нас взаимоотношения в сфере экономики очень разносторонние: это и высокие технологии, включая космос, это и углеводороды, это транспорт. Теперь добавим к этому еще и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим", - заметил Путин.

Он пообещал делать все для того, чтобы это направление "заиграло" как следует, а туристическая "палитра" стала более интересной и содержательной.

Как рассказал Путин, в настоящее время в России создается целый ряд новых привлекательных курортов, зон отдыха, лечения, которые в перспективе станут центрами формирования туристических кластеров. "Это, несомненно, принесет пользу регионам, в том числе граничащим с Казахстаном", - отметил президент.

Он привел цифры: Россию ежегодно посещают около 3,6 млн казахстанцев, а Казахстан - около 3 млн россиян. Туристические потоки будут расти, если регионы будут развивать новые виды туризма, заметил Путин и предложил развивать, в частности, научно-познавательный, событийный, спортивный, рекреационный и морской туризм.

"К слову, сегодня мы собрались в Петропавловске - городе, который по праву можно назвать воплощением многовековой дружбы российского и казахстанского народов, здесь сохранилось немало объектов культурного и исторического наследия России и Казахстана", - обратил внимание Путин.

А исходя из того, что страны находятся на перекрестке старинных путей между Европой и Азией, можно было бы подготовить сквозные маршруты, которые будут знакомить туристов с национальными историко-культурными ценностями, традициями и обычаями двух стран, предложил Путин.

Он также считает важным развивать событийный туризм, одной из тем, по его словам, могла бы стать приближающаяся годовщина 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А богатая природа приграничных регионов открывает хорошие возможности для развития спортивного и рекреационного туризма. "В первую очередь северного Казахстана и республики Алтай", - сказал Путин.

По его словам, Россия и Казахстан приступили к развитию морского туризма - речь идет о путешествиях по Каспию с заходом круизных лайнеров в Астрахань, Дербент, Актау и другие города и порты. "Первый такой комфортабельный корабль уже строится российскими компаниями", - сообщил Путин.

Для развития туризма, отметил он, нужно модернизировать транспортную инфраструктуру, в том числе авиа, вкладывать деньги в гостиничное хозяйство, делать так, чтобы информация о туристических возможностях была широко доступна, поддержать предпринимательские и общественные инициативы в этой сфере.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также высказался за развитие двустороннего туризма. В Казахстане есть на что посмотреть, заметил он. "В России тоже есть огромное количество регионов, которое мы, казахстанцы, хотели бы посетить. Подобный спрос должен рождать качественное предложение", - сказал он. Среди вопросов, которые нужно решать, Назарбаев назвал модернизацию приграничных переходов на границе стран в целях комфортного прохождения туристов, совершенствование транспортной инфраструктуры, содействие становлению космического туризма.

Накануне разработать российско-казахстанские туры на Байконур с посещением запусков ракет-носителей и музейных экспозиций предложил глава Ростуризма Олег Сафонов. В пользу этого высказался и министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Сейчас доступ туристических групп на Байконур ограничен, отметил он, добавив, что вопрос это вполне решаемый.

"Владимир Владимирович, считаю необходимым дать импульс развитию нашего сотрудничества в сфере туризма, и наши правительства должны в этом отношении поработать", - отметил Назарбаев. По его словам, и география, и история, и социально-культурная близость наших народов создают для этого абсолютно благоприятные условия.

"Конечно, в мире есть всемирно признанные центры туристические - Рим, Париж, Венеция, другие города. У нас в России есть Петербург такого же класса, не меньше, если не больше в чем-то. Но того природного многообразия, которое есть в России и в Казахстане, такого в мире нигде нет", - отметил Путин.

И это, по его мнению, надо использовать с учетом того, в мире набирает обороты именно экологический туризм. Люди тянутся в такие места, которые являются уникальными, чистыми в экологическом смысле. "В этом смысле мы самые богатые люди на планете без всякого преувеличения. Надо только активно работать, воспользоваться этой волной, этим трендом для того чтобы доставить удовольствие нашим людям, пропагандировать наши страны и для того, чтобы развивать экономику", - подчеркнул Путин.