Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь и кнут-камчу

Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев в ходе открытия XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске посетили выставку "Новые подходы в развитии туризма".

У одного из стендов выставки глав государств встретил рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников. Он рассказал президентам о дружбе российского профессионального борца Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова. Последний, по словам Цырульникова, умел завязывать гвозди в узлы и гнул подковы. После этого рекордсмен завязал в узел три гвоздя, упомянув, что такие подарки традиционно дарят "уважаемым людям", и вручил их Владимиру Путину.

"Этот узел из гвоздя символизирует нашу дружбу, дружбу народов, дружбу Казахстана и России", - прокомментировал подарок Цырульников.

"Горячий металл", - ответил президент России.

Лидеру Казахстана Цырульников также вручил особый подарок - металлический пруток (его он также предварительно согнул). При этом, рекордсмен отметил, что любой боец, сумевший согнуть такой пруток, получал скакуна. Назарбаев попытался еще немного согнуть пруток, который, к слову, выдерживает 250 килограмм, и отметил, что, кажется, это ему удалось.

На этом подарки не закончились. У следующего стенда российскому и казахстанскому лидеру продемонстрировали традиционный атрибут казахских наездников - кнут-камчу, его традиционно использовали на больших собраниях, когда готовились произнести речь.

"Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", - пошутил российский президент, принимая в подарок этот кнут.

После этого Путин и Назарбаев осмотрели еще несколько стендов и сделали несколько фотографий с участниками выставки.