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Губернатор Алексей Островский поздравил сотрудников МВД с праздником

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в сквере у мемориала "Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга" состоялась торжественная церемония приведения к присяге слушателей Центра профессиональной подготовки регионального УМВД. Смоленских полицейских поздравил губернатор Алексей Островский.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Напомним, история российской полиции берет начало в 1718 году, когда Петр Первый своим указом учредил новый орган исполнительной власти. За 300 лет существования ведомства органы внутренних дел России неоднократно реформировались, получали новые функции и полномочия, однако, неизменным оставалось главное - служение стране и людям. Созданная государственная структура с момента образования и до революции 1917 года называлась полицией, позже - милицией, а с 1 марта 2011 года вновь вернула свое прежнее название.

Официальной датой создания милиции на Смоленщине считается апрель 1918 года, когда на общегубернском Съезде уездных комиссаров был рассмотрен и утвержден проект организации советской рабоче-крестьянской милиции Смоленской губернии.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, приняли участие главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, руководители органов исполнительной и законодательной власти, представители духовенства, сотрудники и ветераны правоохранительных органов, а также члены их семей.

Приветствуя сотрудников, приведенных к присяге, губернатор особо отметил: "Прежде всего, я желаю пронести через всю вашу жизнь такие качества как глубокое уважение к людям, честность и неподкупность. Дорожите доверием населения. Гордитесь службой на героической смоленской земле. Будьте достойны памяти предшественников, погибших при исполнении служебного долга. Укрепляйте авторитет и преумножайте славные традиции органов внутренних дел, вот уже три века стоящих на страже государственных интересов.

Убежден, что неукоснительное выполнение требований присяги позволит достойно справляться с возложенными на вас обязанностями, стать настоящими защитниками человека и гражданина, закона и правопорядка".

Особые слова благодарности в канун профессионального праздника глава региона адресовал ветеранам, посвятившим свою жизнь службе в правоохранительных органах. "Ваш бесценный практический опыт, знания, закалка и сила духа являются фундаментом правоохранительной системы, способствуют успешному решению задач по обеспечению общественной безопасности, непримиримой борьбе с криминалом, защите граждан от преступных посягательств", - заявил Алексей Островский.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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В свою очередь, начальник УМВД России по Смоленской области, генерал-майор полиции Василий Салютин подчеркнул особую значимость этого события. "Слова священной клятвы о долге, чести, мужестве - самый первый и важный шаг на пути становления и дальнейшего служения на благо Родины. Слова Присяги "Служу России - служу Закону!", как и слова, начертанные на гербе Смоленской области "Несгибаемый дух все превозможет!", должны стать для всех вас единственно верным ориентиром в службе, - сказал Василий Салютин, добавив, что важную роль в профессиональном становлении стражей правопорядка играет сохранение памяти о подвигах предыдущих поколений. - В этот торжественный день, помня о славных традициях предыдущих поколений, мы склоняем головы перед памятью наших товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Со всей искренностью и признательностью я обращаюсь к нашим дорогим ветеранам. Ваш опыт и знания - бесценны, а традиции и преемственность поколений будут всегда бережно храниться".

Присутствующий на мероприятии митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор также поздравил приведенных к присяге полицейских: "Сотрудник органов внутренних дел - это гарант правопорядка и законности в нашей стране, это пример для подражания подрастающему поколению, будущим воинам и защитникам нашего Отечества. С достоинством несите это высокое звание!".

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Собравшиеся почтили память сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга, Минутой молчания и возложили цветы и венки к Мемориалу.

Далее тридцать лучших слушателей Центра профессиональной подготовки регионального УМВД, наиболее отличившихся за время обучения, были приведены к присяге, произнеся торжественную клятву на верность Российской Федерации и народу.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.

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