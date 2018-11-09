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09.11.2018 19:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Италия - почетный гость ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction

Текст: Наталья Соколова

Программа, получившая название "Итальянский проспект”, подготовлена совместно Центром книги и чтения, Посольством Италии в Москве и Итальянским институтом в Москве.

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На стендах будет представлено почти 2000 изданий на итальянском языке и переводов на русский. Всего на ярмарку приедут 29 итальянских издательств. В зоне книжного магазина "Москва” можно будет приобрести книги на итальянском и русском языках классиков итальянской литературы и современных писателей, книги по искусству, иллюстрированные альбомы, лучшие образцы эссеистики, детскую литературу. Гостями станут современные итальянские авторы - Сандроне Дациери, Фульвио Эрвас, Хелена Янечек, Антония Клюгманн, Эдоардо Нези, Роберто Пацци, Сандра Петриньяни, Франческо Пикколо, Томмазо Пинчо и многие другие.

"Итальянский проспект" откроет читателям "современный детектив" - один из знаковых жанров возрождения итальянской литературы (рубрика "Большой Детективный Тур"), расскажет о некоторых из множества "Чудес Италии" сквозь призму таких ключевых мифологем, как море, люди, еда и история, покажет две выставки: фоторепортаж "Где Элена Ферранте. Район, место мировой литературы" - 40 фотографий Оттавио Селитти проведут посетителей по основным местам тетралогии Элены Ферранте "Моя гениальная подруга" ("L’amica geniale"), действие которой происходит в Неаполе, и "Иллюстрация детской литературы.

Фото: РИА Новости
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Лучшие итальянские образцы" - экспозиция, собравшая 60 оригинальных работ 18 самых талантливых и известных итальянских иллюстраторов детской литературы.

Справка "РГ"

XX Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Центральном доме художника в Москве.

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