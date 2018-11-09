Юные дизайнеры перевели произведения Солженицына на язык комикса

В комикс-центре Российской государственной библиотеки для молодежи наградили призеров конкурса "Солженицынское пространство: мультимедийное пространство”. Алексей Иорш, известный график, поделился своими впечатлениями: "Я смят и разрушен. Потому что все работы - это работы взрослых профессиональных художников, которые понимают изобразительное искусство и видят современный нарратив. У меня даже нет исправительных комментариев в стиле "ой, а вот тут лучше не так" - все просто супер. У всех ребят есть явная предрасположенность к тому, чтобы заниматься этим искусством".

Александр Солженицын - писатель очень сложный, тексты у него непростые и требуют глубокой исследовательской работы. Но студентов разных художественных институтов графики и дизайна это не остановило. Многие из них признались, что хотели заинтриговать потенциальных читателей, сделать так, чтобы увиденное зацепило - и потянуло за собой в мир солженицынской книги.

Самыми выбираемыми произведениями стали, предсказуемо, "Крохотки", "Матренин двор" и "Один день Ивана Денисовича". Однако это никак не повлияло на разнообразие воплощений: были представлены и графические новеллы в виде комиксов (мрачный "Утенок" углем и пастелью, графичный и черно-белый "Один день…", нежный портрет Матрены из "Матрениного двора"), и видеоарты (один из которых, по словам его автора, был собран из разных "Крохоток" в оригинальной читке автора), и даже буктрейлеры.

Удивил и мультимедийный рабочий стол, взаимодействуя с которым можно узнать разные стороны не только творчества Александра Солженицына, но и его самого. К примеру, узнать, что он был и фотографом.

Сами конкурсанты не спешили хвастаться своими работами, скромно утверждая, что это просто следствие их вдохновения творчеством писателя. Например, призер Анастасия Лавринова заметила, что "просто хотела убедить всех и еще раз убедиться самой в том, что Александр Исаевич - настоящий гений литературы".

А обладательница первого места Екатерина Худорожкова, на удивление, выбрала "Случай на станции Кочетовка" и представила его в виде графической новеллы, обосновав свой выбор тем, что просто "наткнулась на аудиоспектакль этого произведения и не смогла оторваться. Нашла и самый яркий момент: конфликт между двумя главными героями и сомнения одного в честности другого". Однако работу Екатерина еще не считает законченной и обещает обязательно доделать и довести до конца - "только в финале станет понятен выбранный мною лаконичный стиль и идея произведения в целом".

Организаторы конкурса в один голос заявляют, что цель проекта изначально была привлечь внимание молодежи к творчеству Александра Исаевича Солженицына. А в составе жюри были не только преподаватели художественных институтов, но и сама Наталия Солженицына, вдова писателя. В целом работ было достаточно много, и чтобы их все отсмотреть, пришлось совершить даже небольшой тур по городам. Да и в их оценке, несмотря на такое во всех смыслах компетентное жюри, возникли сложности - искусство достаточно сложно оценить даже словами, не говоря уж о конкретных цифрах и рейтингах. Попробовать дать свою оценку работам студентов можно и самим - достаточно прийти в Библиотеку для молодежи.