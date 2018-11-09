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09.11.2018 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минпросвещения: Школа "Горки" откроется к ее столетию

Текст: Ксения Колесникова

Министр просвещения Ольга Васильева провела личный прием граждан в правительстве, в том числе, встретилась с родителями из подмосковной школы "Горки". Мам волновала судьба школы, и то, как дальше, после ее закрытия на ремонт, будут учиться дети.
Министр держит данную ситуацию на личном контроле.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Что касается обучения детей - на сегодня есть 20 школ, которые их приняли и готовы принять. Более того, мы предлагали московские варианты по продолжению обучения, кадетские училища и классы. Наша обязанность - вместе с Московской областью организовать качественный подвоз детей. Вы просите увеличение количества рейсов, мы будем это прорабатывать, - подчеркнула Ольга Васильева. - Вопросы обучения и логистики мы будем решать как можно быстрее. Я прекрасно понимаю вас, я бы также как родитель переживала. Но в том состоянии, в котором находятся территория, здание, качество образования -  все это не отвечает понятию "современная школа".

Также министр подчеркнула, что никаких посторонних зданий на месте школы "Горки" построено быть не может.

- По моему приказу была подготовлена регистрация земли с обременением - это значит, что на этом участке не может быть ничего, кроме зданий, которые направлены на образовательный процесс. Для того, чтобы никто не смог у нас землю отнять, отжать, выкупить, передать, - рассказала она.

Ольга Васильева предложила родителям создать инициативную группу и сообщила, что школу "Горки" планируется открыть к ее 100-летию.

Концептуальный план развития школы уже есть. Это будет сильная школа федерального значения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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