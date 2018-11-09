Москвич попал в больницу после охоты на таракана

Житель Москвы получил серьезные ожоги, когда пытался убить таракана. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе городского департамента здравоохранения, руки мужчины спасли хирурги клиники имени Ф.И. Иноземцева.

Пострадавший рассказал, что несколько дней назад увидел на кухне большого рыжего таракана. Но почему-то решил воспользоваться не тапком, а зажигалкой. Москвич зажег ее и поднес к баллончику с газом. Произошла мощная вспышка, и охотник за насекомыми сильно обжег руки. О таракане он забыл и вызвал скорую помощь.

Медики отвезли его в клинику имени Иноземцева - один из крупнейших ожоговых центров страны. Врачи диагностировали ожоги II и III степеней на 8 процентах кожи рук. Экстренная операция и последующее восстановление прошло успешно. Уже через несколько дней москвича выписали.