Первый замглавы Курской области подал в отставку

Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Александр Зубарев ушел в отставку. Как сообщили в обладминистрации, соответствующее распоряжение подписано врио главы региона Романом Старовойтом.

В администрации региона отметили, что Александр Зубарев покинул свой пост по собственной инициативе. Он "освобожден от временного исполнения обязанностей" и "уволен досрочно".

Напомним, что Александр Зубарев курировал вопросы модернизации экономики, инновационной деятельности и внедрения современных технологий.