Ричард Гир даст публичное интервью в рамках бизнес-форума в Москве

В Москве с 26 по 27 ноября пройдет одно из крупнейших бизнес-событий в мире - Synergy Global Forum.

Мероприятие организует школа бизнеса университета "Синергия". Ключевая аудитория форума - предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы.

На протяжении двух дней, люди, которые своим жизненным примером и делом меняют мир, будут рассказывать о секретах собственного успеха. Это уникальная возможность получить информацию из первых уст о том, как реализовать свои идеи и добиться результатов.

В форуме примут участие знаменитый голливудский актер Ричард Гир; боец ММА Хабиб Нурмагомедов; экс-брокер Джордан Белфорт; актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал; журналист, автор бестселлеров "Гении и аутсайдеры и "Переломный момент" Малкольм Гладуэлл; голландский психоаналитик, ученый-экономист в сфере менеджмента Манфред Кетс де Вриес; доктор наук, руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-Йоркского Университета Венди Сузуки; сценарист и продюсер мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс; Пьерлуиджи Коллина, экс-глава судейского комитета UEFA и Международной федерации футбола; Уильям Ламберти, ресторатор, бренд-шеф; Анита Кондояниди, журналист, специалист по истории культурной дипломатии и другие.

Одновременно, с выступлениями спикеров на основной сцене, будет организована параллельная программа. Дополнительная площадка, рассчитанная на 100 посадочных мест, даст возможность участникам форума в формате "вопрос-ответ" пообщаться с лучшими экспертами в области менеджмента, маркетинга и личной эффективности. Спикерами параллельной программы станут: автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма Максим Поташев; российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Рязанский; один из самых востребованных бизнес-спикеров России, автор бестселлера "45 татуировок менеджера" Максим Батырев; эксперт по технологическим трендам и маркетингу будущего Алексей Воронин и многие другие.

Мероприятие пройдет в спорткомплексе "Олимпийский".