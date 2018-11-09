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Рубрика: Экономика
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Самолет из Петербурга не долетел до Брянска из-за тумана

Текст: Анна Скудаева (Воронеж)

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Брянск, совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя брянского международного аэропорта.

Фото: Пресс-служба аэропорта Воронеж
Воронежский аэропорт закрылся из-за тумана

Девятого ноября самолет авиакомпании S7, вылетевший в Брянск из Санкт-Петербурга, из-за погодных условий был вынужден совершить посадку в аэропорту Воронежа.

- Из-за тумана самолет из Санкт-Петербурга вылетел с задержкой - вместо 07:20 в 08:50 мск, - говорится в сообщении.

Накануне аналогичную посадку в воронежском аэропорту был вынужден совершить самолет той же авиакомпании, направлявшийся из Москвы в Липецк.

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