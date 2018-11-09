Стихия нанесет по Москве снежный удар

К концу недели в столице наступит настоящая зима. А в середине следующий - может лечь снег, сообщил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

В ночь на воскресенье ударят морозы до 2-7 градусов. А в понедельник и дневная температура будет не выше нуля.

До понедельника погода будет с небольшими осадками, а вот во вторник с запада подойдут снежные тучи, сообщил он.

Осадки ожидаются не слишком интенсивные, но за счет отрицательных среднесуточных температур они не будут таять. Установится снежный покров, который может сойти только к концу следующей недели, когда температура снова пойдет вверх.