В центре Москве нашли тело и.о. главы округа Щукино

И.о. руководителя муниципального округа Щукино Сергей Середин найден мертвым в центре Москвы. Как сообщил официальный сайт муниципалитета, тело Середина нашли в Благовещенском переулке.

По предварительным данным, смерть не связана с криминалом. Скорее всего, мужчине стало плохо с сердцем, и он упал на асфальт. Помочь ему сразу было некому.

Портал округа сообщил, что вечером 2 ноября накануне трагедии Сергей Середин допоздна задержался на работе. Примерно в 21:30 он поехал в центр встретиться с друзьями. Около 4:30 мужчина вышел из ресторана на Тверской улице. После этого его никто не видел, и все обстоятельства выяснились только сейчас.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким Сергея Середина.