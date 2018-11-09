Владимирский вице-губернатор ушел в отставку

Во Владимирской области ушел в отставку заместитель губернатора по социальной политике Михаил Колков, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку своего заместителя, курировавшего работу ведомств социального блока. В его подчинении находились региональные департаменты здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, департамента по физкультуре и спорту, а также инспекция по охране объектов культурного наследия, комитеты по туризму, молодежной и социальной политике.

- Указом губернатора Владимирской области В.В. Сипягина 9 ноября по собственной инициативе освобожден от занимаемой должности заместителя Губернатора по социальной политике Михаил Колков, - говорится в сообщении.

Михаил Колков работал в этой должности с апреля 2013 года. До назначения заместителем губернатора Светланы Орловой он был ее помощником в Совете Федерации, где Орлова занимала пост заместителя спикера.

После проигрыша Светланы Орловой на губернаторских выборах в сентябре 2018 года пост главы региона занял бывший депутат Владимир Сипягин, возглавлявший в региональном парламенте аграрный комитет. После вступления в должность он провел в обладминистрации ряд кадровых перестановок.

По данным портала госорганов региона, сейчас в команде Владимира Сипягина остаются вакантными кресла трех заместителей, курирующих промышленность, экономику, строительство и соцсферу.