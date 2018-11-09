Новости

Шокирующая Азия. Китайские авто с пробегом оказались лучше остальных 06:02
Адвокат Цеповяза: Фото с икрой и крабами сделано не в колонии 05:48
Лесной пожар уничтожил 1000 домов на севере Калифорнии 05:47
Власти Италии ввели режим ЧП в половине областей страны из-за непогоды 05:10
Американцы вышли на митинг после отставки генпрокурора страны 05:00
Жители Приморья держали дома гималайского медвежонка 04:41
При пожаре в Сеуле погибли шесть человек 04:08
Белый дом сократит предоставление убежища нелегалам 03:58
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад техники 03:54
Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата 03:51
Пожары привели к эвакуации тысячи жителей Калифорнии 02:48
Россиянин Рыболовлев в Монако не стал отвечать на вопросы следователей 02:15
Грузовой поезд без машиниста проехал по Калгари 01:58
Водитель сбил ребенка и покинул место ДТП под Петербургом 01:36
Google изменит политику после митингов против домогательств 01:35
"Комитет защиты журналистов" вступился за корреспондента CNN 00:48
Норвежский фрегат попал под танкер из-за стелс-технологий 00:43
В Совете Европы заявили об угрозе Ruxit 00:25
Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке 08.11.2018
США ввели новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму 08.11.2018
Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла 08.11.2018
Стал известен новый глава Фонда кино 08.11.2018
Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз 08.11.2018
Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 08.11.2018
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 08.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
09.11.2018 05:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат Цеповяза: Фото с икрой и крабами сделано не в колонии

Текст: Дина Непомнящая

Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу об убийствах в Амурской области, заявил, что распространившиеся в Сети фото с крабами, красной икрой и шашлыками сделаны не в колонии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В прокуратуре рассказали о роскошных пирах Цеповяза в колонии

Как защитник заключенного рассказал ТАСС, сотрудники УФСИН и прокуратуры выяснили этого еще несколько месяцев назад во время проверки. Снимки показывали Цеповязу, тот согласился, что запечатленный там человек похож на него, но сказал, что не знает, где у них в колонии такие комнаты.

"Сейчас будем обращаться в суд с иском о клевете - мы пришли к этому недели три-четыре назад. А сейчас еще поднялся шум, который доставляет много дискомфорта", - рассказал адвокат агентству.

Напомним, после распространения в Интернете фото с "пиршеством", следователи СК по Амурской области начали доследственную проверку. Также они возбудили уголовное дело по фактам нарушений в колонии. Сам заключенный помещен в штрафной изолятор. Но по какой именно причине, точно неизвестно.

Вячеслав Цеповяз - один из членов "банды Цапков" - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек (Цеповяз в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании). Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2