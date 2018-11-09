Адвокат Цеповяза: Фото с икрой и крабами сделано не в колонии

Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу об убийствах в Амурской области, заявил, что распространившиеся в Сети фото с крабами, красной икрой и шашлыками сделаны не в колонии.

Как защитник заключенного рассказал ТАСС, сотрудники УФСИН и прокуратуры выяснили этого еще несколько месяцев назад во время проверки. Снимки показывали Цеповязу, тот согласился, что запечатленный там человек похож на него, но сказал, что не знает, где у них в колонии такие комнаты.

"Сейчас будем обращаться в суд с иском о клевете - мы пришли к этому недели три-четыре назад. А сейчас еще поднялся шум, который доставляет много дискомфорта", - рассказал адвокат агентству.

Напомним, после распространения в Интернете фото с "пиршеством", следователи СК по Амурской области начали доследственную проверку. Также они возбудили уголовное дело по фактам нарушений в колонии. Сам заключенный помещен в штрафной изолятор. Но по какой именно причине, точно неизвестно.

Вячеслав Цеповяз - один из членов "банды Цапков" - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек (Цеповяз в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании). Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.