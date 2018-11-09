К поискам пропавших в Охотском море подключат авиацию

С утра субботы, 10 ноября, к поискам трех членов экипажа затонувшего в Охотском море судна подключат вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Камчатскому краю.

По данным агентства, сейчас поиски ведутся двумя судами, находящимися в районе ЧП. В ночное время продолжится попутный поиск, а утром начнется активная фаза с увеличением поисковой корабельной группировки и подключением вертолета. Также будет организован пеший прибрежный поиск на случай, если тела выбросит на сушу.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, крушение потерпело частное судно "Анатолий Крашенников", которое занималось перевозкой грузов из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. ЧП произошло в акватории залива Камбальный Охотского моря, в двух километрах от береговой полосы.

В момент происшествия на борту находились 13 человек. Десять членов экипажа успели загрузиться на спасательный плот. Позднее их подняла на борт плавбаза, которая находилась поблизости. Пропали три человека - капитан и два его помощника.

Спасатели уточняют, что вода в море холодная - температура не превышает шести градусов, также наблюдаются небольшие волны высотой 2,5 метра. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательного подцентра в Петропавловске-Камчатском, пропавшие моряки оставались на борту в момент крушения. По словам собеседника агентства, вероятнее всего, капитан, старпом и вахтенный механик погибли, затонув вместе с кораблем.

В связи с ЧП ГУ МЧС по Камчатскому краю организовало работу "телефона доверия" для родственников членов экипажа. Получить экстренную психологическую помощь, а также узнать о ходе поисковых работ можно по телефонам: 8(415-2) 30-10-49; 8(415-2) 23-99-99.