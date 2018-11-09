Краснокнижного белого медведя застрелили в заповеднике на Чукотке

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту отстрела белого медведя в заповеднике "остров Врангеля", расположенного на Чукотке. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Изучение прокуратурой материалов обследований и наблюдений территории заповедника показало, что неустановленное лицо из огнестрельного оружия причинило смертельное ранение одной особи белого медведя", - говорится в официальном сообщении. При этом правоохранители подчеркнули, что белый медведь является особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу России.

По официальным данным, это не единственный случай нападения на животных заповедника - ранее были зафиксированы случаи ранения еще двух белых медведей из оружия.

Ситуация осложняется тем, что должностные лица, заведующие заповедником, по какой-то причине не направляли информацию о произошедшем.

На данным момент возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

О том, какие меры будут приняты по отношению руководителя заповедника, пока не сообщается.