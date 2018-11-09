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09.11.2018 08:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии спасли провалившихся под лед лошадей

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии спасатели помогли выбраться из озера провалившимся под лед жеребенку и его матери.

Как сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, операция по спасению животных была проведена практически в черте Якутска. 8 ноября кто-то из горожан позвонил оперативному дежурному и сообщил о попавших в беду лошадях. Самостоятельно выбраться из ледовой ловушки обессилевшие животные уже не могли.

Фото: МРОО "Центр "Тигр"
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Прибывшие на место происшествия спасатели прорубили лед, выдолбили на крутом берегу ступеньки и веревками вытащили лошадей. Этого оказалось недостаточно: измученные животные уже не могли стоять на ногах и сразу повалились на снег. Их все-таки подняли и заставили побегать. Согревшись, лошади присоединились к своему табуну, пасшемуся неподалеку.

В нынешнем году это далеко не первый случай, когда сельскохозяйственные животные проваливаются под тонкий лед: сказывается теплая осень. В нескольких селах местным жителям и пожарным пришлось вытаскивать из ледяной каши коров. Большую часть их удалось спасти, поскольку люди своевременно отреагировали на беду.

С лошадьми сложнее. Они находятся на вольном выпасе, часто вдали от населенных пунктов. Сейчас в социальных сетях распространяется фотография нескольких животных, вмерзших в лед на реке Амга. Помочь им было некому.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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