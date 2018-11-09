В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад техники

В Комсомольске-на-Амуре брандмейстеры тушат пожар на складе автомобильной техники, находящемся на Северном шоссе. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около шести часов утра пятницы.

"Прибывшее на место вызова первое отделение пожарной охраны обнаружило открытое горение в одноэтажном здании склада из сендвич-панелей", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На складе находятся семь грузовых и легковых машин, катер и баллоны с пропаном и кислородом.

Пожар тушат 25 человек и семь единиц техники. Кроме того, на место ЧП прибыли полицейские и бригада "скорой".

К семи часам утра огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.