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09.11.2018 06:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье мощный циклон приостановил движение транспорта

Текст: Ольга Журман

Ливень, сопровождаемый сильным ветром, вызвал подтопления дорог и низменных территорий, автомобильные пробки, приостановил движение трамваев и морского прибрежного сообщения, передает РИА Новости.

В бухтах Приморья укрылись от тайфуна 300 судов из КНДР и Южной Кореи

Соцсети полны роликов, на которых видно, что местами уровень воды на подтопленных участках доходит машинам до верхней части колес, по дорогам бегут потоки воды, на одной из транспортных развязок "поплыл" павильон.

К полудню удалось восстановить движение трамваев, приостановленное из-за затопления путей.

Учреждения коммунальной и социальной инфраструктуры работают в штатном режиме, отмечает мэрия.

Ранее Примгидромет предупреждал о сильном дожде со снегом, ветре и гололеде. Прогноз оправдался: на юге Приморья прошел ливневый дождь, в центральных районах края - снег.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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