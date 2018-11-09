В Приморье мощный циклон приостановил движение транспорта

Ливень, сопровождаемый сильным ветром, вызвал подтопления дорог и низменных территорий, автомобильные пробки, приостановил движение трамваев и морского прибрежного сообщения, передает РИА Новости.

Соцсети полны роликов, на которых видно, что местами уровень воды на подтопленных участках доходит машинам до верхней части колес, по дорогам бегут потоки воды, на одной из транспортных развязок "поплыл" павильон.

К полудню удалось восстановить движение трамваев, приостановленное из-за затопления путей.

Учреждения коммунальной и социальной инфраструктуры работают в штатном режиме, отмечает мэрия.

Ранее Примгидромет предупреждал о сильном дожде со снегом, ветре и гололеде. Прогноз оправдался: на юге Приморья прошел ливневый дождь, в центральных районах края - снег.