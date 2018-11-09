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09.11.2018 04:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Приморья держали дома гималайского медвежонка

Текст: Ольга Журман
Фото: МРОО "Центр Тигр" Фото: МРОО "Центр Тигр"
Фото: МРОО "Центр Тигр"

Специалисты департаментам охотнадзора Приморского края забрали гималайского медвежонка, содержащегося в маленькой клетке у неких людей. Об этом сообщается на сайте МРОО "Центр Тигр".

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Предыстория зверя толком неизвестна: то ли сиротка, то ли его намеренно завели. Хозяева уверяли, что его любят и кормят сгущенкой.

Сейчас малыш находится в Центре реабилитации. Это самка. Специалисты за ней понаблюдают пока маленькая медведица не впадет в зимнюю спячку. А решение, выпускать ли зверя в природу, будет принято весной.

"Хочется надеется, что зимняя спячка пойдет на пользу "мохнатому чуду" и все ужасы жизни рядом с человеком будут забыты", - говорят специалисты Центра.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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