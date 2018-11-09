Жители Приморья держали дома гималайского медвежонка

Специалисты департаментам охотнадзора Приморского края забрали гималайского медвежонка, содержащегося в маленькой клетке у неких людей. Об этом сообщается на сайте МРОО "Центр Тигр".

Предыстория зверя толком неизвестна: то ли сиротка, то ли его намеренно завели. Хозяева уверяли, что его любят и кормят сгущенкой.

Сейчас малыш находится в Центре реабилитации. Это самка. Специалисты за ней понаблюдают пока маленькая медведица не впадет в зимнюю спячку. А решение, выпускать ли зверя в природу, будет принято весной.

"Хочется надеется, что зимняя спячка пойдет на пользу "мохнатому чуду" и все ужасы жизни рядом с человеком будут забыты", - говорят специалисты Центра.