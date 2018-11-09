На форуме "Оренбуржье – сердце Евразии" выступит Николай Сванидзе

Специальным гостем Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии", который будет проходить в Оренбурге с пятого по седьмое декабря, станет Николай Сванидзе - российский журналист, историк, политолог, теле- и радиоведущий, общественный деятель.

Оренбуржье получило президентские гранты на 36 миллионов рублей Как сообщили в оргкомитете, гость проведет лекцию "Азбука личного успеха. Взгляд в будущее". Посетить лекцию Николая Сванидзе можно, пройдя регистрацию на официальном сайте форума. Кроме того, Николай Сванидзе станет модератором пленарного заседания "Технологические тренды в реальной экономике". Справка "РГ" По вопросам участия в форуме "Оренбуржье - сердце Евразии" обращаться по тел.: (3532) 77-80-10, 77-90-43, или e-mail: ospp@orenprom.ru, eaeforum@orenprom.ru. Online-регистрация доступна на официальном сайте.