Оренбуржье и Казахстан будут сотрудничать в сфере туризма

Новости

ВСУ обстреляли север ДНР из тяжелой артиллерии 21:15
Полиция Монако вышла на митинг в поддержку фигурантов по делу Рыболовлева 21:00
Нефтяники подпишут соглашение о заморозке цен на бензин и дизель 20:45
УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" 20:36
В Москве появится 200 новых камер фиксации ПДД 20:29
СМИ: "Спартак" и "Арсенал" согласовали условия перехода Кононова 20:26
Италия - почетный гость ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 19:47
Где будем смотреть: Матч за мировую шахматную корону 19:20
В Москве пешеход погиб под колесами КамАЗа 19:16
Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в московском лифте 19:05
В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей 19:00
Юные дизайнеры перевели произведения Солженицына на язык комикса 18:54
Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам 18:28
Полиция разгромила наркосиндикат "ХимПром" 18:20
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей 18:10
В ЕС не удовлетворены "достижениями" Украины в области борьбы с коррупцией 18:08
РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей 18:06
СМИ: В центре Киева прогремели три взрыва 18:05
В США проверяют информацию о стрельбе в школе 18:05
Нападение в Мельбурне расценили как теракт 18:04
Медведев проведет совещания по исполнению майского указа президента 17:50
В Вологде задержали мать избитых детей 17:48
В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре" 17:33
Василий Шестаков: Самбо может уже вскоре получить олимпийское признание 17:29
Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 19:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оренбуржье и Казахстан будут сотрудничать в сфере туризма

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Оренбуржье и Костанайская область Казахстана укрепят связи в сфере туризма. Соответствующий меморандум был подписан на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Оренбуржье вошло в топ-3 лидеров событийного туризма

Документ предусматривает широкое взаимодействие двух регионов в туристической отрасли - от обмена информацией до привлечения инвестиций и разработки совместных туристских маршрутов.

- Меморандум даст дополнительный импульс развитию сферы туризма как в Оренбуржье, так и в Костанайской области, с которой наш регион граничит на северо-востоке, - заявил исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун.

Ранее документы, регламентирующие сотрудничество в сфере туризма и спорта, были подписаны с руководством Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Участниками XV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стали 25 субъектов РФ и Республики Казахстан.

Экономика Туризм Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар