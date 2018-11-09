Оренбуржье и Казахстан будут сотрудничать в сфере туризма

Оренбуржье и Костанайская область Казахстана укрепят связи в сфере туризма. Соответствующий меморандум был подписан на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске.

Документ предусматривает широкое взаимодействие двух регионов в туристической отрасли - от обмена информацией до привлечения инвестиций и разработки совместных туристских маршрутов.

- Меморандум даст дополнительный импульс развитию сферы туризма как в Оренбуржье, так и в Костанайской области, с которой наш регион граничит на северо-востоке, - заявил исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун.

Ранее документы, регламентирующие сотрудничество в сфере туризма и спорта, были подписаны с руководством Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Участниками XV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стали 25 субъектов РФ и Республики Казахстан.