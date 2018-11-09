СК начал проверку взрыва на полигоне в Самарской области

СК Самарской области начал доследственную проверку после детонации зенитного снаряда на государственном испытательном полигоне в городе Чапаевск. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло сегодня около 16 часов по местному времени. Снаряд сдетонировал во время разгрузочных работ. В результате взрыва пострадали четыре человека, которые с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу. Погибших нет.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехала следственно-криминалистическая группа. Идет опрос очевидцев.