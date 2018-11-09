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09.11.2018 19:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В 2018-м служба занятости Оренбуржья трудоустроила 24,5 тысяч человек

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
За десять месяцев с начала текущего года с помощью службы занятости Оренбуржья нашли работу 24,5 тысячи соискателей.

По данным правительства области, с марта численность безработных снизилась на 3,5 тысячи и по состоянию на ноябрь составила 11,7 тысячи человек. Это на 740 человек меньше, чем год назад. Уровень регистрируемой безработицы сократился с 1,23 до 1,17 процента.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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С начала года от работодателей региона поступило 86,5 тысяч вакансий - на 3,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Предлагаемая заработная плата - от 12,8 до 80 тысяч рублей.

Сегодня в банке данных значится 10,8 тысяч вакансий, на одно место приходится 1,07 безработных. В ряде районов на каждого соискателя приходится сразу несколько рабочих мест. Так, в Оренбурге и Оренбургском районе вакансий в 2,6 раза больше, чем безработных, в Гайском городском округе - почти вдвое, в Ясном - в 1,6 раза.

На особом контроле - сельские территории: на них приходится всего четверть имеющихся в региональном банке вакансий. Для сельской местности характерна неформальная занятость. В 2018 году в области выявлено и легализовано около 18 тысяч человек, работавших нелегально.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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