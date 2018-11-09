В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт

Казань в 2019 году примет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт. Организатором выступит Ironstar, рассказал президент Федерации триатлона России Петр Иванов на мероприятии, где подводились итоги сезона 2018 года и был анонсирован календарь стартов в 2019 году.

Соревнования по триатлону такого уровня, как ЧЕ, пройдут в России впервые, отметили в комании. Кроме того, следующий сезон подарит любителям этого вида спорта новую гонку - в Калининграде.

"Такие соревнования - это один из тех базовых элементов, которые нужны сейчас нашей стране", - поделился секретарь экспертного совета Минспорта России Игорь Немов.

В 2018 году прошло пять крупных стартов Ironstar: два в Сочи, Завидово, Казани и Москве. Всего в соревнованиях приняли участие около семи тысяч человек. Все они попали в годовой рейтинг атлетов All Stars. Лидеры были награждены после подведения итогов сезона.

Своими впечатлениями от соревнований в этом году поделился и генеральный директор Ironstar Андрей Кавун: "Это год эмоций, год новых гонок, новых рекордов и, конечно, это год любви. Потому что такое количество предложений руки и сердца мы еще не видели на наших соревнованиях".