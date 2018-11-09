В Самаре возбуждены дела против троих полицейских за крупную взятку

В Самаре полицейских взяли с поличным при передаче крупной взятки. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщило в пятницу, 9 ноября, СУ СК России по региону.

Двое старших оперуполномоченных отдела полиции № 8 У МВД России по Самаре подозреваются в групповом получении крупной взятки по предварительному сговору. Против оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела уголовного розыска ведомства возбуждено дело по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".

Следователи выяснили, что полицейские сговорились о коррупционном преступлении заранее. В минувшее воскресенье, 4 ноября, в одной из квартир микрорайона Крутые ключи двое полицейских получили от посредника 50 тысяч рублей. Взятку передавали от подозреваемого, который покалечил человека. Деньги сотрудники органов брали за бездействие.

В четверг, 8 ноября те же полицейские получили в автомобиле у одного из торговых центров Самары большую часть взятки от того же посредника - 550 тысяч рублей. Их задержали с поличным сотрудники УФСБ России по региону.

Сейчас все трое задержаны. Расследование уголовного дела продолжается, назначена служебная проверка.