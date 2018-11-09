Военные Оренбургского гарнизона получили ключи от квартир

Более 130 семей военнослужащих Оренбургского гарнизона получили ключи от новых служебных квартир.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, жилье им предоставлено в многоэтажке на улице Ваана Терянана, что в центре города.

Поздравив офицеров, прапорщиков и контрактников с новосельем, губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что в последние годы военнослужащим оказывается существенная государственная поддержка.

- Это касается всех аспектов - от денежного довольствия до решения жилищного вопроса, от мест в детских садах для детей военных до трудоустройства их жен, - констатировал лидер региона.

Юрий Берг поблагодарил командование Оренбургского гарнизона и Министерство обороны РФ за заботу о военных.

- Уходя на службу, заступая на боевое дежурство, убывая в полеты, вы будете знать, что ваши семьи живут в достойных условиях, - сказал, обратившись к новоселам, командующий 31-й Ракетной армией, начальник Оренбургского гарнизона Анатолий Кулай.

Почетные гости посетили одну из квартир и пообщались с хозяевами за чашкой чая<