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09.11.2018 19:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные Оренбургского гарнизона получили ключи от квартир

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Более 130 семей военнослужащих Оренбургского гарнизона получили ключи от новых служебных квартир.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, жилье им предоставлено в многоэтажке на улице Ваана Терянана, что в центре города.

Поздравив офицеров, прапорщиков и контрактников с новосельем, губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что в последние годы военнослужащим оказывается существенная государственная поддержка.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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- Это касается всех аспектов - от денежного довольствия до решения жилищного вопроса, от мест в детских садах для детей военных до трудоустройства их жен, - констатировал лидер региона.

Юрий Берг поблагодарил командование Оренбургского гарнизона и Министерство обороны РФ за заботу о военных.

- Уходя на службу, заступая на боевое дежурство, убывая в полеты, вы будете знать, что ваши семьи живут в достойных условиях, - сказал, обратившись к новоселам, командующий 31-й Ракетной армией, начальник Оренбургского гарнизона Анатолий Кулай.

Почетные гости посетили одну из квартир и пообщались с хозяевами за чашкой чая<

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