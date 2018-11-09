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09.11.2018 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Красноярцы победили в федеральном конкурсе "Семья года-2018"

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Семья года -2018". Среди победителей - семья Маштаровых из Новоселовского района Красноярского края.

По итогам региональных этапов в оргкомитет конкурса было подано 329 заявок, из которых жюри отобрали 85 семей со всех уголков России по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья - хранитель традиций", "Золотая семья России". Все они - победители и истории этих семей - войдут в почетную книгу "Семья года. Россия 2018".

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Помимо основного этапа, дополнительно проводится интернет-конкурс. Для всеобщего голосования семьи-победители на портале "Я - родитель" размещают свои фотоработы и рассказ о жизни семьи.

По итогам голосования три семьи, набравшие наибольшее количество голосов, получат поощрительные призы.

Чтобы поддержать наших земляков, нужно отдать свой голос за семью Маштаровых на сайте конкурса. Голосование продлится до 21 ноября.

Все семьи-победители будут приглашены в Москву для участия в двухдневной программе, включающей семейный праздник-знакомство, экскурсию и церемонию награждения, которая состоится 22 ноября 2018 года.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край
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