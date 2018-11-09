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09.11.2018 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские исследователи раскрыли секрет долголетия грызунов - голых землекопов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", животные, продолжительность жизни которых в пересчете на человеческий возраст достигает 600 лет, отличаются долголетием за счет особенностей работы ДНК.

Фото: depositphotos.com
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Результаты исследований специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН опубликовали в научном журнале Aging. Их можно назвать прорывом: ученые давно пытаются понять, почему голые землекопы в среднем живут по 30 лет, в то время как обычные мыши умирают в 1,5 года.

Что не менее удивительно, с возрастом у голых землекопов не появляются признаки старения, не меняется внешний вид, не страдает репродуктивная функция и уровень экспрессии различных генов. Кроме того, этот вид грызунов не чувствителен к химическому и радиологическому воздействию, даже не чувствует определенных форм боли, например при термических ожогах.

Чтобы выявить особенности функционирования ДНК голых землекопов, сибирские ученые использовали воздействие коротковолнового диапазона ультрафиолетового излучения, который генерирует поражения ДНК. Они сравнили его влияние на организмы обычной мыши и грызунов-долгожителей, а затем исследовали активность восстановительных функций ДНК с использованием специально разработанных тест-систем.

Фото: depositphotos.com
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- Нами установлено, что активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа гораздо выше, чем в клетках мыши. Мы считаем, что эффективная репарация может быть ответственна за то, что грызун живет так долго, - резюмировала результаты исследования заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН, член-корреспондент РАН Ольга Лаврик.

Ученые надеются, что полученные данные помогут найти способы избавления от рака, ведь, как известно, голые землекопы реже подвержены онкологии. Кроме того, эта работа поможет в будущем справиться и с заболеваниями, вызванными старением, а также увеличить продолжительность и качество жизни человека.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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