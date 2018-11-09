Третьяковка выставила авангардную картину омской школьницы

Государственная Третьяковская галерея открыла экспозицию "Авангардист Поколения М". Впервые здесь представлены работы юных художников. В их числе 14-летняя омичка Лика Дюрягина.

На выставку отобрали работу Лики "Сказочное время года". Разноцветные листья устремленного вверх огромного дерева пропускают солнечный свет. Картина омской школьницы будет экспонироваться одновременно с произведениями известного авангардиста Михаила Ларионова.

- Я не рассчитывала победить, но это случилось, и я очень рада. Даже не верится, что увижу свою работу в Третьяковке, - поделилась впечатлениями Лика.

Ученица омской школы №6 Омска занимается в изостудии "Радуга" восемь лет. Уже принимала участие в проекте "Поколение М-2017", получила Приз зрительских симпатий за оригинальный дизайнерский эскиз платья. И планирует попробовать свои силы в новом конкурсном сезоне, темой которого станет пейзажная живопись.

- Это хорошая школа, в которой я хочу продолжить обучение, - признается Лика.

По словам организаторов, вернисажу предшествовал благотворительный проект, благодаря которому более тысячи детей из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам образовательной программы участникам предлагалось создать собственную работу. 20 лучших полотен школьников теперь украсят вернисаж национального музея изобразительных искусств.

- Эти произведения поражают оригинальностью подхода. Мы рады, что с помощью технологичных инструментов можем охватить образовательными программами даже самые удаленные территории России, вовлечь детей и подростков, дать им возможность продемонстрировать свои навыки и быть замеченными. Конечно, каждому из победителей конкурса еще предстоит долгий путь к профессиональному успеху. И мы продолжим работу с ними", - сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Между тем

В творческую группу "Поколения М" входит более 150 деятелей культуры. Проект стал лауреатом Премии Станиславского.