В Хакасии началось досрочное голосование на выборах главы региона

В отдаленных и труднодоступных районах Хакасии началось досрочное повторное голосование на выборах главы региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на избирком РХ.

Как пояснили в ведомстве, второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. При этом кандидат от КПРФ Валентин Коновалов является сейчас единственным кандидатом на пост главы региона.

По словам представителей избиркома, досрочное голосование состоится в 21 населенном пункте четырех районов. Во всех этих населенных пунктах зарегистрировано чуть более 800 избирателей.

Напомним, бывший глава республики Виктор Зимин после первого тура выбора снял свою кандидатуру, объяснив это проблемами со здоровьем.