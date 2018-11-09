Новости

СМИ: Южно-Китайское море может стать полем конфронтации США и КНР 12:20
В Охотском море три человека пропали при кораблекрушении 12:13
Дезинфекцию кулеров предложили закрепить законодательно 12:13
СК Ленобласти начал проверку обстоятельств пожара с четырьмя погибшими 12:12
Задержан подозреваемый в убийстве кузбасского бизнесмена 12:11
В Екатеринбурге на территории монастыря найдены останки младенцев 12:10
На Ямале село осталось без отопления в 20-градусный мороз 12:07
Фродо, Мулан и Белль. Модель покорила Сеть образами известных героев 12:01
Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за отставного полковника 11:58
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали десять авиарейсов 11:52
Российские крылатые ракеты Х-101 оснастили комплексами РЭБ 11:52
В Нидерландах пенсионер потребовал через суд вернуть ему молодость 11:47
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом 11:46
Самолет из Петербурга не долетел до Брянска из-за тумана 11:46
Hyundai H-1: Стоит ли корейский микроавтобус 2 млн рублей 11:43
Лавров: Россия сделает все, чтобы помочь межафганскому диалогу 11:35
В Хакасии началось досрочное голосование на выборах главы региона 11:29
В московском метро запущен Дальневосточный экспресс 11:28
Умер один из самых ярких актеров "Ералаша" Николай Румянцев 11:21
На Урале при вспышке газа в пятиэтажке пострадали два человека 11:17
На реке Кубань в Краснодаре паром сел на мель 11:17
Экс-директор лагеря под Ивановом задержана за истязание детей 11:17
В Самаре возбуждены дела против троих полицейских за крупную взятку 11:15
В Пермском крае осужден зачинщик беспорядков в колонии № 37 11:12
В Москве пройдет форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 11:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хакасии началось досрочное голосование на выборах главы региона

Текст: Надежда Столярчук

В отдаленных и труднодоступных районах Хакасии началось досрочное повторное голосование на выборах главы региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на избирком РХ.

Как пояснили в ведомстве, второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. При этом кандидат от КПРФ Валентин Коновалов является сейчас единственным кандидатом на пост главы региона.

Глава ЦИК: Выборы губернатора в Хабаровском крае прошли без нарушений

По словам представителей избиркома, досрочное голосование состоится в 21 населенном пункте четырех районов. Во всех этих населенных пунктах зарегистрировано чуть более 800 избирателей.

Напомним, бывший глава республики Виктор Зимин после первого тура выбора снял свою кандидатуру, объяснив это проблемами со здоровьем.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за отставного полковника
Умер один из самых ярких актеров "Ералаша" Николай Румянцев
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
МИД РФ: Не исключена встреча Лаврова и Помпео в Аргентине на G20
Один человек погиб в результате нападения с ножом в Мельбурне