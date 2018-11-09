У красноярских чиновников нашли предназначенные для ветеранов подарки

В Красноярске задержана бывшая первый заместитель министра социальной политики Красноярского края. Также задержана ее подчиненная - начальник отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих и двое ее родственников. Об этом сообщили в Следственном комитете Красноярского края.

В отношении их возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - "мошенничество, совершенное в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения".

Как рассказали следователи, чиновницы с февраля по июнь 2018 года заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов ВОВ. Фирмой, с которой был заключен договор, руководили родственники начальника отдела по вопросам ветеранов.

- В итоге полностью был исполнен только один контракт на сумму до 100 тысяч рублей, еще два исполнены частично. Все остальные средства, а это более двух миллионов ста тысяч рублей, подозреваемые присвоили себе, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Сейчас в квартирах подозреваемых при поддержке регионального ФСБ проходят обыски. Изъята бытовая техника - чайники и мультиварки - которая по спецификации совпадает с техникой, приобретаемой в течение нескольких лет в качестве подарков для ветеранов ВОВ.