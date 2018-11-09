Ученые нашли в Сибири самую полезную в мире рыбу

Интересное открытие сделали ученые Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН. Они обнаружили, что рыба под названием боганидский голец, обитающая в арктической зоне Сибири, содержит рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти кислоты - эйкозапентаеновая и докозагексаеновая - человек получает из рыбы и морепродуктов. Они необходимы для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, вдобавок улучшают деятельность мозга, нормализуют память, повышают способность к обучению.

Как рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев, в ходе исследований выяснилось, что в сибирском боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм.

- Это делает данный вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, - отметил ученый.